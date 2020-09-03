KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama!
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KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama!

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2020 KPSS ÖABT sınav tarihi ne zaman? KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar?

KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama!
03.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:02

20 Eylül tarihinde yapılacak olan sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2020 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar?

KPSS ÖABT GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. 20 Eylül'de gerçekleşecek KPSS ÖABT sınavının giriş yerlerinin 10 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama!

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda Uygulanacak Testler: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10) ÖABT Soru sayısı 50'dir.ÖABT Sınav süresi 75 dakika'dır.

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