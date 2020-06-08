KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihleri nedir? KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi! KPSS tarihleri belli oldu! Korona sonrası döneme geçmeye başlamamız ile birlikte sınavların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınav takvimleri yenilendi mi, KPSS sınav tarihleri ne zaman herkes tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde. KPSS hangi tarihlerde yapılacak? KPSS sınav takvimi! KPSS tarihleri belli oldu!

Corona virüs salgını ile birlikte birçok sınav ertelenmek zorunda kaldı. Normalleşme süreci ile birlikte ise yeni sınav takvimleri ve tarihleri belli olmaya başladı. Gençleri yakından ilgilendiren KPSS sınavı ile ilgili sınav tarihleri merak konusu oluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ola KPSS hakkında merak edilenler haberimizde. KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında olacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında olacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında olacak. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ KPSS 2020 2020 KPSS NE ZAMAN YAPIALCAK? Memur adayı sayısız vatandaş, koronavirüs önlemleri neticesinde ertelenen sınavların ardından KPSS'nin 2020 yılında hangi tarihlerde yapılacağını merek ederken ÖSYM, tarihleri verdi. Buna göre: 2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bİlimleri) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020 2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020 2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020