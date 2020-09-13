KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 il ve 35 sınav merkezinde yapılan KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. Sınavda adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Yeni tip koronavirüse karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı, isteyen adaylarkendi maskeleri, siperlikleri ve dezenfektanları ile sınava girdi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.

Kaynak: AA