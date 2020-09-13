KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.

13.09.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:45

ÖSYM tarafından 31 il ve 35 sınav merkezinde yapılan KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. Sınavda adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Yeni tip koronavirüse karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı, isteyen adaylarkendi maskeleri, siperlikleri ve dezenfektanları ile sınava girdi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.

KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Ozan Güven Ebru Şallı Ferhat Göçer
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Oghenekaro Etebo Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Polatlı Antalya
Şu an buradasınız: KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 10:44:37. #1.15#
title