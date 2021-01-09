KPSS 2021 ne zaman? KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor!
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KPSS 2021 ne zaman? KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor!

09.01.2021 00:56 | Son Güncelleme: 09.01.2021 01:00
KPSS 2021 ne zaman? KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor!

KPSS 2021 ne zaman şeklinde memur adayları araştırmalar yapıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2021 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS 2021 ne zaman? KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi detayları...

Memur adaylarının beklediği KPSS'nin 2021başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, KPSS lisans hakkında son gelişmeler...

KPSS 2021 NE ZAMAN?

Lisans KPSS 2021 takvimi henüz belli olmadı. 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları hakkında gelişmeler olduğunda haberimiz içerisinde yer alacak. 2021 KPSS 190 gün sonra yapılacak.

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecekti. Ancak söz konusu sınavlar Koronavirüs salgının nedeni ile eylül ayında yapılmıştı.

KPSS 2021 oturumlarının da yine benzer tarihlerde yapılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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