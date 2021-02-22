KPSS 2021 ne zaman? 2021 KPSS Lisans sınav tarihleri belli oldu! KPSS başvuru ne zaman

Memur adaylarının beklediği KPSS'nin 2021 başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu. Peki, KPSS 2021 ne zaman? 2021 KPSS Lisans sınav tarihleri belli oldu!

KPSS 2021 ne zaman şeklinde memur adayları araştırmalar yapıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2021 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

Memur adaylarının beklediği KPSS'nin 2021 başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. İşte, KPSS lisans hakkında son gelişmeler...

KPSS 2021 NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta,

2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS 2021 BAŞVURU ZAMAN?

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.