KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans-ÖABT tarihleri ne zaman?

KPSS'de tarihler ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. Peki, KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim - Önlisans - Lisans - ÖABT tarihleri ne zaman?