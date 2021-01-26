KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans-ÖABT tarihleri ne zaman?
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KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans-ÖABT tarihleri ne zaman?

26.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:53
KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim-Önlisans-Lisans-ÖABT tarihleri ne zaman?

KPSS'de tarihler ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. Peki, KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim - Önlisans - Lisans - ÖABT tarihleri ne zaman?

KPSS'de tarihler ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. Peki, KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 Ortaöğretim - Önlisans - Lisans - ÖABT tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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