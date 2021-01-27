KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman?
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KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman?

27.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:02
KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS adayları KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? diye merak ederken. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, KPSS tercihleri hakkında açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl gerçekleşecek olan KPSS 2021/1, KPSS tercihlerini hakkında açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, KPSS tercih tarihlerini açıklayarak, KPSS adaylarına müjdeli haberi verdi. Buna göre, KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? İşte detaylar!

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS adaylarınınKPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için (KPSS 2021/1) 5 Nisan - 28 Mayıs, ikinci yerleştirme için (KPSS-2021/2) 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebileceklerini duyurdu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2021/1, KPSS tercihleri, 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

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