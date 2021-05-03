Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
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Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)

Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL DHAKozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı.

Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Kozyatağı D 100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.30 sıralarından İETT otobüsü bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)
Kozyatağı D 100'de İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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