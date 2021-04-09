- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı
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- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | Güncel

- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıl dönümü onuruna 3 kişiden oluşan Soyuz ekibi, uzaya gönderildi.

- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı

MOSKOVA - Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıl dönümü onuruna 3 kişiden oluşan Soyuz ekibi, uzaya gönderildi.

Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961'de Rus kozmonot Yuri Gagarin ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmişti. Uzayda 108 dakika kaldıktan sonra geri dönen Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıl dönümü onuruna adının verildiği bir uzay aracı, 3 kişilik bir ekiple birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Gagarin'in portresinin konulduğu aracın üzerine "Uzaydaki ilk insanlı uçuşun 60. yılı" notu da düşüldü.

Yuri Gagarin adı verilen Soyuz MS-18, Baykonur'daki 31 rampadan ateşlenirken, kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov ile astronot Mark Vande Hei'nin bulunduğu uzay aracı yerel saatle 10.42'de kalkışını yaptıktan sonra normal seyrinde ilerleyişini sürdürdü. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), uzay aracının kusursuz bir şekilde kalkış yaptığını, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve saat 14.07 civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenmesini beklediklerini duyurdu.

- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı
- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı
- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı
- Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna Soyuz ekibi uzaya fırlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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