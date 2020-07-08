Kozmik bağcı Ay takvimine göre üzüm yetiştiriyor Nicolas Joly'nin üzüm bağları diğer üzüm bağcılarından neden farklı? Eski borsa spekülatörü yaşamında yüzde yüzlük bir değişim yaparak, antropozof Rudolf Steiner'in kurallarına göre biyodinamik üzüm yetiştiriciliğine geçti.

Nicolas Joly'nin üzüm bağları diğer üzüm bağcılarından neden farklı? Eski borsa spekülatörü yaşamında yüzde yüzlük bir değişim yaparak, antropozof Rudolf Steiner'in kurallarına göre biyodinamik üzüm yetiştiriciliğine geçti. Kozmik güçlerden yararlanmak amacıyla ekim ve hasadı ay takvimine göre yapıyor. Kaynak: DailyMotion.com