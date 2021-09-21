Kozluk'ta yamaç paraşütü yapıldı - Haberler
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Kozluk'ta yamaç paraşütü yapıldı

AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Kozluk'ta yamaç paraşütü yapıldı

Kozluk ilçesinde yamaç paraşütü gerçekleştirildi.

Batman (AA) - Kozluk ilçesinde yamaç paraşütü gerçekleştirildi.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Batman Spor ve Gençlik İl Müdürlüğünce Kozluk ilçesinde Komando Tepesinden Kozluk Ovasına yamaç paraşüt yapıldı.

Etkinliğe, Türkiye Hava Spor Federasyonu yamaç paraşütü pilotları katıldı.

Batman İl Temsilcisi Zeynelabidin Adanır, "Kozluk coğrafyası ve sahip olduğu tepe yamaç paraşütüne elverişli." dedi.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kozluk'ta yamaç paraşütü yapıldı - Haberler
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