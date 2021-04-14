Kozluk'ta vatandaşlar tarihi Hıdır Bey Camisinin restore edilmesini istiyor
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Kozluk'ta vatandaşlar tarihi Hıdır Bey Camisinin restore edilmesini istiyor

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Kozluk'ta vatandaşlar tarihi Hıdır Bey Camisinin restore edilmesini istiyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlar tarihi Hıdır Bey Camisi'nin restore edilmesini istiyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlar tarihi Hıdır Bey Camisi'nin restore edilmesini istiyor.

Hamam Mahallesinde bulunan 1485 yılında, kitabesine göre Hızır Bey tarafından yaptırılan tarihi camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlardan Hasan Avağ, caminin tarihi önemine değindi.

"Bu cami bize atalarımızdan, dedelerimizden miras kalmıştır." diyen Avağ, caminin restorasyona ihtiyacı olduğunu belirtti.

Avağ, "Cami yüzlerce yıldır kullanılmış, halen de kullanılmaya devam etmekte. Görüldüğü gibi restorasyona ihtiyacı var." dedi.

Ali Atlığ, caminin taş duvarlarındaki sıvaların döküldüğünü ifade ederek, tarihi yapının eski dokusuna uygun olarak restore edilmesini beklediklerini aktardı.

Atlığ, "Buraya turistler de geliyor. Camimizi tekrar ibadete ve turizme kazandıralım istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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