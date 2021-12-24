Kozluk'ta Okuma ve Zeka Oyunları Atölyesi açıldı

Kozluk ilçesinde Okuma ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Kozluk Atatürk Ortaokuluna kazandırılan Okuma ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışına Kaymakam Eyyüp Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim, Şube Müdürü Yunus Demir, KAHEV Başkanı Demet Başer, KAHEV üyeleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Güngör, vakıf üyelerine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Başer'e plaket verdi.

Daha sonra atölyenin açılışı yapıldı.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri

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