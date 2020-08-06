Kozluk'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Kozluk'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kozluk'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:35

Batman'ın Kozluk ilçesinde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakamı Eyyüp Güngör, ilçe merkezinde jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile "sağlık için hepimiz için" sloganıyla maske, sosyla mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Güngör, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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