Kozluk'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi Batman'ın Kozluk ilçesinde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakamı Eyyüp Güngör, ilçe merkezinde jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile "sağlık için hepimiz için" sloganıyla maske, sosyla mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Güngör, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyardı.

Kaynak: AA