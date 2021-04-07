Kozluk'ta kan bağışı kampanyasına destek
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Kozluk'ta kan bağışı kampanyasına destek

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Kozluk'ta kan bağışı kampanyasına destek

Kozluk'ta Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kozluk'ta Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabır Baskın, Batman'dan ilçeye gelen Kızılay yetkililerinin davetini duyar duymaz Halk Eğitim Merkezi olarak kampanyaya destek vermek istediklerini söyledi.

"Kızılayın azalan kan stoklarına destek olmak için buradayız." diyen Baskın, tüm Kozluklu vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini belirtti.

Kampanyaya destek veren Vahdettin Cemiloğlu, akrabası olan lösemi hastası avukat Emrah Yeni'ye destek olmak için geldiğini dile getirerek, "Buraya kan ve plazma örneği vermek için gelen Halk Eğitim Merkezi Müdürü ile usta öğretici ve kursiyerlere, Kozluklu vatandaşlara teşekkürler. Sadece üç tüp kan verilmesi belki de birilerinin hayatını kurtaracak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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