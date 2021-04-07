Kozluk'ta başıboş köpekler tehlike saçıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde cadde ve sokaklarda gezen başıboşköpekler vatandaşı tedirgin ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde cadde ve sokaklarda gezen başıboşköpekler vatandaşı tedirgin ediyor.

İlçede dolaşan başıboş köpeklerin yoldan geçenlere saldırma riski taşıdığını belirten vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Esnaf Nizam Durmaz, köpeklerin büyük tehlike arz ettiğini ifade ederek, "Hayvanları koruyalım ama insanlarımızı, öğrencilerimizi, çocuklarımızı da koruyalım. Yetkililerden tedbir alınmasını istiyoruz. Sürüler halinde gezen köpekler tehlike arz ediyor." dedi.

Öğrencilerden Vedat Durmaz ise korktuğu için okula gitmekte zorlandığını dile getirerek, "Okula gittiğimde bana saldırıyorlar, çok korkuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar