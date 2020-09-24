Kozluk doğal gaza kavuşacak

Kozluk ilçesinin önümüzdeki yıl doğal gaza kavuşacağı bildirildi.

Kozluk ilçesinin önümüzdeki yıl doğal gaza kavuşacağı bildirildi.

Kozluk Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Ekim 2020'de Ankara'da ihaleye çıkacak olan doğal gaz yapım işinin,1 yıl 3 ay 24 gün içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Belediye Başkanı Ayhan Eren'in yaptığı yoğun girişimler sonucu ilçeye toplam 30 bin 747 metre güzergahta döşenecek olan doğal gaz hattının hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, "Yapılacak olan apart, müstakil veya apartman dairelerinin doğal gaz sistemine uygun biçimde yapılması halkımızın yararına olacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar