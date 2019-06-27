Kozcağız'da çilek hasadı şenliği

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bartın Valiliği, Bartın Valiliği Turizm Proje Grubu ve Kozcağız Belediyesi işbirliğiyle çilek hasadı şenliği düzenlendi.

Kozcağız Beldesi Yenihamidiye Mevkii'ndeki etkinliğe Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Uluslararası NLP ve Master Mental Trainer Sabiha Parlardemir, Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiğim Okulu Kurucusu Dr. Murat Yıldız ve yöre halkı katıldı.

Yöreye ait yerel ürünlerin yer aldığı kahvaltı ve Bartın yöresine ait halk oyunları gösterisinin sunumu ile başlayan şenlikte konuşan Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, "Çilek Hasadı Şenliğini önümüzdeki yıllardan itibaren daha geniş katılımlı bir hale getireceklerini belirterek, Bartın'da çilek tanıtımı ve üretimini teşvik edeceğiz. Daha geniş günlere yayarak, üreticiyi ve tarımı ön plana çıkaran büyük bir etkinlik haline getireceğiz" dedi.

İlk defa düzenlenen ve yoğun ilgi gören şenlikte katılımcılar, hem etkinliğin keyfini çıkardı hem de kendi çileklerini toplama imkanı buldu. Program çilek hasadı ve tarihi değirmen ziyareti ile sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İHA