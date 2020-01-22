Kozcağız-Bartın duble yol çalışmaları

22.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:36

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız beldesi ile Bartın arasında devam eden duble yol çalışmalarını inceledi.

Tunç, burada yaptığı açıklamada 164 milyon lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıkan ve 110 milyon liraya ihale edilen Kozcağız duble yolu inşaatının müteahhit firma ile sözleşme imzalandıktan sonra bazı proje revize çalışmaları yapıldığını ve ardından çalışmalara başlandığını söyledi.

Kozcağız ile Bartın Otobüs Terminali arasındaki 14 kilometrelik yolun duble yol olarak yapılması ile Bartın, Kozcağız, Kumluca ve Hasankadı beldelerine ulaşımın kolaylaşacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Kozcağız beldesinden Bartın Otobüs Terminali'ne kadar olan kesimde ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanmakta ve bu yoldaki kaza riski de yüksek olmaktadır. Bizler de konuyu Karayolları Genel Müdürlüğüne taşıdık ve yolun yatırım programına alınmasını sağladık. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesi gerçekleştirildi ve yapım çalışmalarına başlandı."

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve İl Genel Meclisi Üyesi Giray Gülsoy'un da yer aldığı incelemede Tunç, şantiye şefinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA