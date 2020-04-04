Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti - Haber
Kozanlı, Adana, Kozan

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti Sosyal medya üzerinden organize olan Kozanlı çiftçiler, traktörleri ve zirai ilaçlama makineleri ilçedeki bütün sokak ve caddeleri dezenfekte etti Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olarak buluşan yaklaşık 50...

04.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:33
Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Sosyal medya üzerinden organize olan Kozanlı çiftçiler, traktörleri ve zirai ilaçlama makineleri ilçedeki bütün sokak ve caddeleri dezenfekte etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olarak buluşan yaklaşık 50 çiftçi, ilçeyi ilaçlamak için traktörleri ve zirai ilaçlama makineleri seferber oldu.

Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen yaklaşık 50 çiftçi, ilçeyi dezenfekte etmek için bir araya geldi. Kozan merkezdeki tüm cadde ve ara sokaklarda Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yapacak olan çiftçiler, Kozan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Maskelerini takan ve traktörlerindeki zirai ilaç makinelerini dezenfektan ile dolduran çiftçiler, "Gün birlik olma vakti" diyerek işe koyuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve kolluk kuvvetlerinin de destek verdiği çiftçiler, ilçedeki tüm cadde ve sokaklar dezenfekte etti.

Sosyal medyada etkinliğe başlatan Kozanlı iş adamı Murat Mercan "Birey olarak ne yapabiliriz diye düşündüm. Bu ovanın çocuğu olarak herkese haber yolladık. Bahçe traktör sahiplerine haberleştik. 15 mahalleden oluyor. Ana caddeler ve sokaklarını ilaçlayacağız. Gün birlik günü. Burada her kesimden bir insan var. Şuan görüş vakti değil birlik vakti. Kozanda belirlenmiş salgın yok ama en başta önlemini alalım istiyoruz. Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Köyden şehre indik ve ilaçlamamızı yapacağız" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, el birliğiyle bu organizasyona destek verdiklerini ifade ederek "Bu virüs tüm insanlığı tehdit etmekte. Biz de Kozan'ın steril olması için bu organizasyona destek verdik. Hiçbir Kozanlı kardeşim hastalanmasın istiyoruz. Hastalarımıza şifa diliyoruz ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Haber
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haber
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Necdet Ergezen: Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan isimlerin sözleşmesinden isteriz
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Nurgül Yeşilçay
Spor Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 13:58:58. #1.15#
title