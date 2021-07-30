Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyorKozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinden getirilen yemekler 3 öğün olarak yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaşırken Kozan'daki esnaf da destek olmak için su ve yemek yardımında bulunuyor.