Kozan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi
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Kozan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi

25.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:03
Kozan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubuna, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından takdir belgesi verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubuna, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından takdir belgesi verildi.

Kaymakam Gürçam, Kozan'da vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibe teşekkür ederek "Pandemi salgınının başlamasından günümüze kadar 10 bin 156 gelen çağrıya ekiplerimiz başta temel ihtiyaçlarını karşılamak için cevap verdi. Sokağa çıkma yasakları başta olmak ve karantinada olan vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için ekmek, gıda malzemesi market alışverişi, banka ihtiyacı, hastane ihtiyacı, eczane ve medikal ihtiyaçların giderilmesi gibi çalışmalar yapıldı" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 2 bin 800 ailenin evine gidilerek ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Kaymakam Gürçam,

"Yine bölgemizde yaşanan büyük yangında ekiplerimiz yine vatandaşlarımızın yanında oldu. Yangında toplam 112 aileye ulaşıldı. İlçemizde devlet ve vatandaş arasında kurulan bu güzel diyalog için özveri ve gayretle çalışan ekibimizi kutluyorum" dedi. - ADANA

Kozan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi
Kozan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi
Kozan'da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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