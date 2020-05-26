Kozan'da tarihi sokaklar, konaklar ve doğa sessizliğe büründü
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Kozan'da tarihi sokaklar, konaklar ve doğa sessizliğe büründü

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzyıllık tarihi konakların, sokakların bulunduğu caddeler ve tarihi mekanlar korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.

Kozan'da tarihi sokaklar, konaklar ve doğa sessizliğe büründü
26.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:33

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzyıllık tarihi konakların, sokakların bulunduğu caddeler ve tarihi mekanlar korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.

Kozan'ın yüzyıllık tarihi yapıları ile ev sahipliği yaptığı tarihi doku ve doğası korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Kozan'da tarihi Mustafa Kemal Sokak, Aşağı ve Yukarı Çarşı, Cami Kebir Caddesi, Tarihi Hoşkadem Camii ve Arıkan Konağı, Hurmalı Konak, Çamurdan Konağı sokakların boşalması ile birlikte sessizliğe büründü.

Yaklaşık 2 aydır kapalı olan tarihi Kozan Kalesi de bu bayram en sessiz günlerini geçiriyor. Doğal tabiatı ile baraj ve yeşilin bir araya geldiği ilçede bucak olmak üzere ilk kez doğa sessizliğe büründü. Tabiat parkı ve birçok doğal güzellik yasaklar sonrası ziyaretçilerini bekliyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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