Kozan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü 3 Yaralı

ADANA'da tarlada çalışanlar silahlı saldırıya uğradı; 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



İlçeye bağlı Arslanlı Mahallesi muhtarı Hasan Menendizlioğlu, akrabalarıyla tarlaya gitti. Tarlada çalışan Menendizoğlu ve yanındakilere henüz kimliği saptanamayan kişilerce tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Saldırıda 28 yaşındaki Ozan Diz hayatını kaybederken Yalçın Menendizlioğlu, Özhan Diz ve Armağan Diz de yaralandı. Muhtar Hasan Menendizlioğlu'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda yaralanan 3 kişi çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ol



aydan sonra jandarma Arslanlı mahallesinde polis de yaralıların bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.



Güvenlik güçleri, olayla ilgili olarak Menendizoğlu ailesiyle arazi anlaşmazlığı bulunan Ali Cahit M. ile yakınlarını arıyor. - Adana