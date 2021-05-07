KOZAN'DA SAĞANAĞIN NEDEN OLDUĞU ZARAR, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI
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KOZAN'DA SAĞANAĞIN NEDEN OLDUĞU ZARAR, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen sağanağın cadde ve sokaklarda neden olduğu su birikintileri tahliye edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen sağanağın cadde ve sokaklarda neden olduğu su birikintileri tahliye edildi. Sel ve su taşkınlarının neden olduğu zarar, sular çekilince ortaya çıktı.

İlçe genelinde dün gündüz saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bazı işlek caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Çanaklı, Türkeli, Tufanpaşa, Aslanpaşa, Cumhuriyet, Karacaoğlan Mahalleleri'nde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, tarım arazileri de taşkından etkilendi, bir bahçenin istinat duvarı ise yağmur sırasında yıkıldı. Ayrıca, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak'ta yolun çökmesi nedeniyle bir kamyonet çukura düştü. Kamyonet, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Bir vatandaş da park halindeki otomobilini selden korumak için ağaca bağladı. Yollarda oluşan çökmeler nedeniyle iletişim kabloları da zarar gördü.

ZARAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Gece saatlerinde sağanağın durmasıyla birlikte vatandaşlar ve belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için yoğun çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sular tamamen çekilince, sağanağın neden olduğu zararlar gün yüzüne çıktı. Sular tamamen tahliye edildikten sonra yollarda çökme meydana gelen yerlerde belediye ekipleri önlem aldı ve onarım çalışmalarına başladı.

KOZAN'DA SAĞANAĞIN NEDEN OLDUĞU ZARAR, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI
KOZAN'DA SAĞANAĞIN NEDEN OLDUĞU ZARAR, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI
KOZAN'DA SAĞANAĞIN NEDEN OLDUĞU ZARAR, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI
KOZAN'DA SAĞANAĞIN NEDEN OLDUĞU ZARAR, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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