Kozan'da öğrenciler Mektup Arkadaşlığı Projesi ile yabancı dillerini geliştiriyorlar - Haberler
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Kozan'da öğrenciler Mektup Arkadaşlığı Projesi ile yabancı dillerini geliştiriyorlar

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan'da öğrenciler Mektup Arkadaşlığı Projesi ile yabancı dillerini geliştiriyorlar

Kozan ilçesinde bir okulda hayata geçirilen Mektup Arkadaşlığı Projesi kapsamında lise öğrencileri, yabancı dillerini geliştirmek için başka ülkelerden öğrencilerle mektuplaşıyorlar.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan ilçesinde bir okulda hayata geçirilen Mektup Arkadaşlığı Projesi kapsamında lise öğrencileri, yabancı dillerini geliştirmek için başka ülkelerden öğrencilerle mektuplaşıyorlar.

Kozan Fen Lisesi öğretmeni Mehmet Bozkurt, tarafından hazırlanan projede, 9. sınıf öğrencileri, başka ülkelerden öğrenciler ile İngilizce mektuplaşarak yabancı dillerinin geliştiriyorlar.

Öğrenciler kendilerini tanıttıkları ilk mektuplar Fas'ın Terudent şehrinde bulunan bir okuldaki arkadaşlarına gönderdiler.

Kozan'da öğrenciler Mektup Arkadaşlığı Projesi ile yabancı dillerini geliştiriyorlar

Kozan'da öğrenciler Mektup Arkadaşlığı Projesi ile yabancı dillerini geliştiriyorlar

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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