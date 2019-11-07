Kozan'da "Obezite ve sağlıklı beslenme" semineri

07.11.2019 19:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:26

Adana'nın Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından (ÇKA) projesini faaliyete geçirdiği "Sosyal Yaşam Merkezi" tarafından kadınlara yönelik "Obezite ve sağlıklı beslenme" semineri düzenlendi.



Kozan Belediyesi Millet Bahçesi Kültür Salonunda Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyen İbrahim Tatlı tarafından kadınlara yönelik verdiği seminerde obezite ve tedavi yöntemleri ile dengeli beslenme ile ilgili seminer verildi. Seminerde ideal ve dengeli beslenme sonrasında obeziteden korunma yolları anlatıldı. Tatlı, Türkiye'de obez insanların oranlarını ve yıldan yılda değişen istatiksel verileri göstererek obezite konusuna dikkat çekildi. Obeziteden korunmak için hangi yolların izlenmesi gerektiği ve beslenmede ki asıl püf noktaların neler olduğu üzerinde duruldu. Dengeli beslenmede besin grupları ve ne şekilde ve hangi miktarlarda alınması gerektiğinden bahsedildi. Seminerde son olarak ideal ve dengeli beslenme sonrasında obeziteden korunma yolları anlatıldı. Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi Doktoru Esengül Yılmaz Tatar ise 40 yaş kadınların 2 yılda bir mamoğrafi,30 yaş ve üzerindeki kadınları kuruma davet ederek kadınların serviks kanseri için tarama yaptırmaları gerektiğini belirtti. Seminerin sonunda soru cevap şeklinde devam edildi ve katılımcılar obezite ve sağlıklı beslenme konusunda merak ettiklerini sordu. - ADANA

Kaynak: İHA