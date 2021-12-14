Kozan'da konserde Emin Demir ve Atilla Yılmaz sahne aldı - Haberler
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Kozan'da konserde Emin Demir ve Atilla Yılmaz sahne aldı

Kozan'da konserde Emin Demir ve Atilla Yılmaz sahne aldı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde Emin Demir ve Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı konser düzenlendi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Emin Demir ve Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı konser düzenlendi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kozan Şubesi tarafından bir tesiste düzenlenen konserde, Demir ve Yılmaz, sevilen şarkılarını seslendirdi, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Konseri belediye meclis üyeleri, vakfın Adana Şube Başkanı Çağrı Korkut, Kozan Şube Başkanı Harun Yılmaz ve diğer davetliler de izledi.

Kozan'da konserde Emin Demir ve Atilla Yılmaz sahne aldı

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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