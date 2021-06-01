Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Kültür Sanat

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ilçede Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile başladı.

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

ADANA - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ilçede Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile başladı.

2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan'ın kurtarılışının 101. Yıl dönümü kutlamaları kentte Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile kutlamalara başlandı. Kentte Atlı Birlikler, Kozan halk eğitim merkezi Mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Derneği üyeleri ile birlikte mehter marşları ile kent turu gerçekleştirdi.

Türkiye, Filistin bayraklarının da dalgalandırıldığı etkinliklerle ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Kozan'ın ermeni çetelerinden kurtuluşunun ve milli mücadelede öncü olan Kozan'da coşku içinde kutlamalarımız başladı. Kozan ve Çukurova'da yakılan milli mücadele meşalesinin 101. Yıl dönümünü etkinlikleri yarın hürriyet kızının sembolik kurtarılışı mehteran gösterileri havai fişek ve İstiklal marşının okunması, Şehit kaymakam Saimbey anma töreni ile sürecek" dedi.

Kentte kutlamalar coşku içinde sürüyor.

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu
Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu
Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu
Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 22:53:47. #1.16#

title