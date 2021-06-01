Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ilçede Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile başladı.

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

Kozan'da hürriyet kızı ve atlı birliklerle 101.yıl kurtuluş coşkusu

ADANA - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ilçede Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile başladı.

2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan'ın kurtarılışının 101. Yıl dönümü kutlamaları kentte Hürriyet kızının ve atlı birliklerin şehir turu ile kutlamalara başlandı. Kentte Atlı Birlikler, Kozan halk eğitim merkezi Mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Derneği üyeleri ile birlikte mehter marşları ile kent turu gerçekleştirdi.

Türkiye, Filistin bayraklarının da dalgalandırıldığı etkinliklerle ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Kozan'ın ermeni çetelerinden kurtuluşunun ve milli mücadelede öncü olan Kozan'da coşku içinde kutlamalarımız başladı. Kozan ve Çukurova'da yakılan milli mücadele meşalesinin 101. Yıl dönümünü etkinlikleri yarın hürriyet kızının sembolik kurtarılışı mehteran gösterileri havai fişek ve İstiklal marşının okunması, Şehit kaymakam Saimbey anma töreni ile sürecek" dedi.

Kentte kutlamalar coşku içinde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül