Kozan Belediyesi yangınzedeleri yalnız bırakmıyor
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Kozan Belediyesi yangınzedeleri yalnız bırakmıyor

Kozan Belediyesi yangınzedeleri yalnız bırakmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kozan Belediyesi şantiye ekipleri ve teknik personeliyle Kızlarsekisi, Akarca, Gökgöz ve Akdam bölgelerini kapsayan yangın alanında saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan Belediyesi şantiye ekipleri ve teknik personeliyle Kızlarsekisi, Akarca, Gökgöz ve Akdam bölgelerini kapsayan yangın alanında saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan talimatıyla yangın bölgesinde zarar gören vatandaşların yanında olmaya devam eden ekipler, yangın sahasında zarar gören evlerin bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yangın bölgesinde Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül ve Belediye Meclis Üyesi Soner Uzun ve birim müdürleriyle bölgede az hasarlı binaların elektrik, su, boya ve bakım gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Akarca ve Kızlarsekisi bölgesinde az hasarlı binaların yanı sıra kurulan AFAD çadırlarına elektrik verildi. Bazı vatandaşların talebi üzerine tuvaletleri yapıldı. Ayrıca iki adet iş makinesi ile yol genişletmesi, arazi temizlik çalışması ve düzlenmesi, su hortumları yanan vatandaşların evlerine su ulaştırabilmesi için 800 metre su borusu verilmesi, bir evin boya tadilat çalışması tamamlanırken, benzer çalışmalar diğer evlerde de sırayla devam etmekte. Ayrıca belediyemiz aşevi günlük öğlen yemeğini bölgedeki vatandaşlarımızın evine kadar ulaştırmakta. Yine zabıta müdürlüğümüz ise bölgede devamlı nöbet tutarak vatandaşlar ve STK'lar tarafından gönderilen yardımları yerine ulaştırmak için koordineli çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - ADANA

Kozan Belediyesi yangınzedeleri yalnız bırakmıyor
Kozan Belediyesi yangınzedeleri yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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