Köyünü satmak için her yolu deniyor, şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi

Erzurum'da yaşayan Cengiz Şişman, 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasında yaşayacak kimse bulamayınca tam 10 milyon liraya köyü satışa çıkardı.

Erzurum'da yaşayan Cengiz Şişman, 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasında yaşayacak kimse bulamayınca tam 10 milyon liraya köyü satışa çıkardı. 8 milyona kadar teklif alan Şişman, köyünü satmak için şimdi de Züğürt Ağa kılığına girip filmdeki atın benzerini satın aldı. Ayrıca Şişman'ın köyüne yurt dışından da talepler gelmeye başladı.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini Yeşil Vadi koyduğu köyünü bugünlerde satmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti.

Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi köyünün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı.

Şener Şen'in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman'ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü. İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi.

Züğürt Ağa gibi giyinmeye başladı

Köyünü satışa çıkartmasıyla birlikte gündeme gelen Şişman, şimdi de köyü istediği fiyata satmak için Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki kostümlerinin ve atının benzerini satın alarak köyünde onun kılığıyla dolaşmaya başladı.

Yurt dışından talepler var

Öte yandan köy yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Özbekistan'dan alıcılar Şişman ile bağlantıya geçerek köye talip oluyor.

"Her yolu deniyorum"

Köyü satmak ve duyurmak adına her yolu denediğini belirten Cengiz Şişman, "Ben Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki halini ve anılarını canlı tutabilmek için 10 bin lira verdim at ve kıyafet aldım. Her yolu deniyorum. İmkanım yok umutlarımı canlandırmaya çalışıyorum. Geçen yaptığımız haberden sonra arayan fiyat teklif edenler oldu. Bazıları bana karşı çıkıyor. İmkanım olsa satılır mı ben zaten doğayı çok seviyorum. Çevre köydekiler üzülüyor ağamız giderse üzülürüz diyorlar. Züğürt Ağalığa soyunduk. Ben Şener Şen'le tanışmak istiyorum. O çok doğal ve güzel bir insan" dedi.

Şişman, yatırımcılardan destek beklediğini ifade ederek, "Burası 6 bin dönüm arazi, hayvancılık için imkan var. Ama benim maddi gücüm yetmiyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kimse bana yardımcı olmuyor. Yatırımcılar bana destek çıkarsa burayı satmam burada kalırım" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı