Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, koyunlarını yolun karşısına geçirmek isteyen çoban Saim Kaplan (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, koyunlarını yolun karşısına geçirmek isteyen çoban Saim Kaplan (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Emet-Tavşanlı yolunun 22'nci kilometresindeki Eseler mevkisinde meydana geldi. Eyüp Alır'ın (51) kullandığı 34 LA 7585 plakalı otomobil, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan çoban Saim Kaplan'a çarptı. Ağır yaralanan Kaplan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Saim Kaplan, hayatını kaybetti. Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Eyüp Alır ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku