Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Haberler
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Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu İki ağıla saldıran ayı, 25 koyunu telef etti Kastamonu'nun Cide ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giren bir köylü, 25 koyununun telef olduğunu görünce şoka girdi.

KASTAMONU (İHA) - Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

İki ağıla saldıran ayı, 25 koyunu telef etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giren bir köylü, 25 koyununun telef olduğunu görünce şoka girdi. Yapılan incelemede köye inen ayının iki ayrı ağılda 25 koyunu telef ederek 2 koyunu da yaraladığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Yıldırım, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için ağıla geldi. Bu sırada ağılın çatısının parçalandığını fark eden Hasan Yıldırım, ağıla girdiği sırada koyunlardan bir tanesinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Aynı köyde ikamet eden ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Erdal Akyol da, koyunlarını yemlemek için girdiği ağıla 24 koyununun telef olduğunu belirledi. Koyunlara saldıranın ayı olduğunu tespit eden köylülerin saldırdığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tutarak köy ile civarında keşif yaptı.

Geçimini hayvancılıkla yapana Erdal Akyol, ayının saldırısında 24 koyununun öldüğünü belirterek Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine seslendiklerini ve yardım beklediklerini söyledi. Akyol, "Kaybımız çok, bölgemizde ayı saldırısı çok oluyor. Bundan dolayı çok korkuyoruz. Sene başından bu yana ayı, 4 defa ağıla saldırdı. Son olayda da 10 tane koyunum öldü, 11 koyunumda yaralandı, yaralanan koyunlarımda bir süre sonra öldü. Kaybım çok. Koyunlarımı kaybettim" diye konuştu.

Öte yandan daha öncede ayı saldırısında Arif Yıldırım'a da ait 28 koyunun öldüğü öğrenildi.

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Koyunlarını yemlemek için ağıla geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Son Dakika Haberleri
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