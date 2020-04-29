Koyunları telef olan ailenin hüznü sevince döndü
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Koyunları telef olan ailenin hüznü sevince döndü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, borçlanarak aldıkları koyunlarının kurt saldırısında telef olmasıyla üzüntü yaşayan aileyi, Konya Büyükşehir Belediyesi 20 koyunla sevindirdi.

Koyunları telef olan ailenin hüznü sevince döndü
29.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:08

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, borçlanarak aldıkları koyunlarının kurt saldırısında telef olmasıyla üzüntü yaşayan aileyi, Konya Büyükşehir Belediyesi 20 koyunla sevindirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Dinç'in çoğunluğunu Kurban Bayramı'nda satmak için borçlanarak alıp beslediği koyunlarından 20'si, 23 Nisan'da ağılına giren iki kurdun saldırısı sonucu telef oldu.

Maddi imkansızlıklarının yanı sıra hayvanlarının telef olmasıyla büyük üzüntü yaşayan Dinç ailesine Konya Büyükşehir Belediyesince 20 koyun verildi.

Hayvanlarının ağılı şenlendirmesiyle yüzü gülen Dinç ailesinin çocukları 6 yaşındaki Cafer ve 9 yaşındaki Eylül, koyunlara sarılarak bir süre oynadı.

Hayvanlarının telef olmasından büyük üzüntü duyan küçük Cafer'in mutluluğu ise görenleri duygulandırdı.

"Bugün bu aileyi ve çocukları sevindirmiş olduk"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatı ile ailenin yaralarını sarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ailenin zararının tespiti ve karşılanması için çalışmaları kısa sürede sonuçlandırdıklarını aktaran Yazlık, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile irtibata geçtiklerini anlattı.

Tutal'ın da aileyi ziyaret ederek zararı belirlediğini ve küçükbaş hayvanların temin edilmesinde yardımcı olduğunu belirten Yazlık, "Bugün bu aileyi ve çocukları sevindirmiş olduk. Bunun için de Allah'a şükrediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın duyarlılığı ve talimatlarıyla ailemiz sevindi. Küçükbaş hayvanlarımızın onlara hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yazlık, belediyenin son 5 yılda yaklaşık 250 milyon liranın üzerinde sulama ve tarımsal desteklemeyle çiftçilere destek olduğunu da dile getirdi.

"Şükürler olsun zararımızı karşıladılar"

Belediyenin getirdiği koyunları görünce bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Dinç ise 23 Nisan sabahı yaşadığı acıyı unutamadığını söyledi.

Hayvanlarını yemlemek için girdiği ağılda iki kurtla karşılaştığını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımızdan 20'si telef edilmişti, 8'i de yaralıydı. Onları kurtardık. Böyle bir olay başımıza geldi. Konya Büyükşehir Belediyemizden, ilçe belediyemizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Şükürler olsun zararımızı karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız aradı, 'Düşünme Ali, bir daha zor durumda kalmayacaksın' dedi. Allah razı olsun. Şu mübarek günde bizi sevindirdi."

Anne Ayten Dinç de çok zor günler geçirdiklerini vurgulayarak, "Ödeyecek halimiz yoktu. Kurbana veresiye almıştık. Hiçbirine para vermemiştik. Yardıma vesile olanlardan Allah razı olsun. Zor durumdaydık ama bizi sevindirdiler." ifadesini kullandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Tutal da Dinç ailesinin zararının karşılanmasından ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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