Koyun parazit banyoluğu vatandaşın hizmetine sunuldu
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Koyun parazit banyoluğu vatandaşın hizmetine sunuldu

Koyun parazit banyoluğu vatandaşın hizmetine sunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesi amacıyla hayata geçirilen "Küçükbaş Hayvanlarda Paraziter Mücadele" projesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesiyle alınan 3 adet koyun parazit banyoluğu küçükbaş yetiştiricilerinin hizmetine sunuldu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesi amacıyla hayata geçirilen "Küçükbaş Hayvanlarda Paraziter Mücadele" projesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesiyle alınan 3 adet koyun parazit banyoluğu küçükbaş yetiştiricilerinin hizmetine sunuldu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtım ve teslim törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan ile çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Proje ile yetiştiricilerin daha verimli ve sağlıklı şartlarda üretim yaparak gelir elde edeceğini söyleyen Vali Ali Çelik makinelerin Merkez, Altıntaş, Dumlupınar, Çavdarhisar, Tavşanlı, Domaniç, Simav, Şaphane, Pazarlar ve Gediz ilçelerine hizmet verecek şekilde Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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