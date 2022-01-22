Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız" diyerek köylüleri uyardı - Haberler
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Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız" diyerek köylüleri uyardı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Haberler | Güncel

Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız" diyerek köylüleri uyardı Bursa'da kar yağışı etkili oldu Bursa'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

BURSA (İHA) - Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız" diyerek köylüleri uyardı

Bursa'da kar yağışı etkili oldu

BURSA - Bursa'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Yoğun şekilde kar yağması nedeniyle Sarıağıl köyünün Muhtarı ise Cami hoparlöründen "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız" diyerek köylüleri uyardı.

Bursa'nın merkez ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan Kar Yağışı, etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreyi bulurken, kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde park ve bahçeler beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan İznik İlçesi Sarıağıl Muhtarı Cemalettin Küçük, Cami hoparlöründen anons ederek köylülere Seslenerek, " Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız." dedi.

Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız diyerek köylüleri uyardı

Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız diyerek köylüleri uyardı

Köyün Muhtarı Cami hoparlöründen, Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız diyerek köylüleri uyardı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Cami, kar, Güncel, Haber

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