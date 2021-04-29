İlgi çeken koyun koyuna yolculuk

Kediciğin yazdığı itiraf mektubunun her satırı korkunç: 3 kez tecavüz etti, yıllarca dövdü

Erdoğan bir ilçe için talimat verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha!

İlgi çeken koyun koyuna yolculuk Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapan bir vatandaş, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

İlgi çeken koyun koyuna yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapan bir vatandaş, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde cep telefonuna bir araçta koyun koyuna dedirten görüntülere neden olan bir yolculuk yansıdı. Görüntülerde sürücünün aracının arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapması diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Araç içerisindeki hayvanın hasta olduğu ve veterinere götürüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ