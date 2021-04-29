İlgi çeken koyun koyuna yolculuk
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İlgi çeken koyun koyuna yolculuk

İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ - Haberler | Güncel

İlgi çeken koyun koyuna yolculuk Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapan bir vatandaş, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

İlgi çeken koyun koyuna yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapan bir vatandaş, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde cep telefonuna bir araçta koyun koyuna dedirten görüntülere neden olan bir yolculuk yansıdı. Görüntülerde sürücünün aracının arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapması diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Araç içerisindeki hayvanın hasta olduğu ve veterinere götürüldüğü tahmin ediliyor.

İlgi çeken koyun koyuna yolculuk
İlgi çeken koyun koyuna yolculuk
İlgi çeken koyun koyuna yolculuk
İlgi çeken koyun koyuna yolculuk
İlgi çeken koyun koyuna yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ

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