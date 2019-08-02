Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ahırdan 33 koyunu çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ahırdan 33 koyunu çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Salkımören köyünde gece saatlerinde bir ahırdaki 33 koyun çalındı. Olayın ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.
Ekip yaptığı çalışmada, hırsızlık olayı ile ilgili 6 şüpheliyi belirlendi. Yapılan çalışma sonucu çalınan koyunlardan 26'sı Samsun'da bulunarak sahibine teslim edildi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Zanlılardan birinin ve 7 koyunun bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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