Koyulhisar'a taş kırma tesisi açıldı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) yatırım programı kapsamında yapılan taş kırma tesisi hizmete açıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) yatırım programı kapsamında yapılan taş kırma tesisi hizmete açıldı.

Tesiste incelemelerde bulunan Kaymakam Çağlar Partal, bilgi aldı.

Koyulhisar ilçesinin geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna değinen Partal, ilçenin en uzak yerleşim yerlerinden "Sisorta bölgesi" olarak bilinen yerdeki asfalt yol alt zemin malzemesinin yapılması ve bölgenin ihtiyacının uzun yıllar karşılanması amacıyla böyle bir tesisin zaruri olduğunu ve bu sebeple tesisi hizmete sunduklarını belirtti.

Partal, bundan böyle bölgenin asfalt alt yapı malzemelerinin daha hızlı şekilde yapılarak köy yollarına seriminin gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Partal'ın incelemelerine, AK Parti İlçe Başkanı Caner Kara, İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Oruçgüney ve Fikret Güzel, Özel İdare Müdürü Vekili Abdullah Yılmaz ve Sisorta Platformu Başkanı Orhan Kocaoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA