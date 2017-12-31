Koyuhisar'da Kış Festivali Düzenlendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi.



Koyulhisar Dernekler Federasyonu (KODEF) tarafından ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriçimen Yaylası'nda kış festivalinin 7'ncisi düzenlendi. Yaklaşık 250 kişi davul zurna eşliğinde Koyulhisar Kültür Merkezi'nde karşılandı. Koyulhisar Belediyesi tarafından Koyulhisar Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde verilen kahvaltının ardından Eğriçimen Yaylası'na çıktı. Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"İstanbul'dan buraya gelerek ilçemizi yaylamızı şenlendiren tüm hemşehrilerimizin ayaklarına sağlık. Bu organizasyonda emeği geçen başta KODEF Dernek Başkanı Ahmet Çiçek'e ve yönetim kuruluna teşekkür ederim." dedi.



KODEF Başkanı Ahmet Çiçek ise,"Koyulhisar'ımızın birlik ve beraberliği bu türlü organizasyonlarda daha belli oluyor inşallah her zaman böyle devam edecektir." diye konuştu.



Festivalde gurbetçiler kar üzerinde halaylar çekip, kartopu oynadı. Kızakla kayarak festivalini tadını çıkaranlar keyifli anlar yaşadı. - SİVAS