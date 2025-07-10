Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır?

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan "Napolyon kirazı", adını hangisinden almıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KOYU KIRMIZI RENKTE, İRİ VE ETLİ BİR KİRAZ TÜRÜ OLAN "NAPOLYON KİRAZI", ADINI HANGİSİNDEN ALMIŞTIR?

A: İtalya'nın Napoli şehrinden

B: Fransa İmparatoru I. Napolyon'dan

D: Bir çikolata türünden

C: Bursa'nın Uluabat Gölü'nden

Cevap : C

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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