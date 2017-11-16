Köylülerin Su İsyanı...yüzlerce Kişi Su Deposunun Önünde Toplanıp Eylem Yaptı

Köylülerin su isyanı...Yüzlerce kişi su deposunun önünde toplanıp eylem yaptı



AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde kaynak suları ellerinden alındığını ve dağıtımda haksızlık yapıldığını ileri süren köylüler köyün su deposu önünde toplanıp eylem yaptı. Eylem sırasında muhtarlarının köyüne sahip çıkmadığını ileri süren köylüler muhtara ve su dağıtımında haksızlık yaptığını ileri süren ASKİ ekiplerine tepki gösterdi. Yaşanan arbede ve tartışmalar, Köşk Kaymakamının araya girmesi ve ASKİ ekiplerinin 25 gün içinde sıkıntıyı çözecekleri yönünde söz vermesi üzerine sona erdi.

Aydın'ın Büyükşehir olmasının ardından su idaresinin Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne devredilmesinden sonra su sorunu yaşadıklarını belirten Ilıdağ Mahallesi sakinleri, önceki gün köylerine gelen kaynak suyunun tamamen kesilmesi üzerine gittikleri depoda deponun kilidinin kırılıp köye gelen suyun önünün insan eliyle kapatıldığını gördü. Bunun üzerine depo önünde toplanan köylüler eylem başlattı. Kadını erkeği yüzlerce kişinin toplandığı depo önüne ASKİ ekiplerinin yanı sıra, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Ilıdağ Mahalle Muhtarı Halil Tok ve aynı kaynaktan su alan Gündoğan Mahallesi'nin Muhtarı Şuayp Çelik geldi.

Muhtara tepki gösterdiler

Olay yerine gelen Ilıdağ Mahallesi Muhtarı Halil Tok, eylem yapan köylülerini 'şov yapmakla' suçlayınca köylülerin sert tepkisi ile karşılaştı. Yaşanan tartışmayı İlçe Kaymakamı Serdar Kaya önlemeye çalıştı. Zaman zaman hararetli tartışmaların yaşandığı Köyde, olayların büyümemesi için Kaymakamın talimatı ile Ilıdağ Mahalle Muhtarı alandan uzaklaştırdı. Güvenlik amacı ile köye jandarma ekipleri çağrıldı. Kaymakam köylülerin taleplerini ASKİ ekiplerine iletti, ASKİ ekipleri de 25 gün sonra kaynak suyun bakımı için söz verince eylem sona erdi.

Yaklaşık 40 yıldır kullandıkları ve kendi aralarında topladıkları paralarla köylerine kazandırdıkları kaynak suyunun dağıtımında adaletsizlik yapıldığını ileri süren köylüler, su deposunun güvenliğinin de sağlanmadığını ve depodan köye gelen su borusunun birileri tarafından kasıtlı olarak tıkandığını belirttiler. Bunu yapanların köye sabotaj da yapabileceğini belirten köylüler, "Bugün bunu yapan yarın suyumuza zehir de atabilir" diyerek su deposunun anahtarının köydeki görevlilere verilmesini istediler.

Cazibeyle akan kaynak suları olmasına rağmen gerekli bakımın yapılmaması ve adaletsiz dağıtım nedeniyle Uzundere'den elektrikle basılan sağlıksız suyu içmek ve kullanmak zorunda kaldıklarını belirten köy halkı sorunun çözümü için yetkililerden yardım isteyerek "Aydın Büyükşehir olduktan sonra kanser vakaları arttı. Köyün yarısı kanser hastası oldu. Kaynak suyumuz varken bize sağlıksız su veriliyor" diye konuştular.

Köylüler, yaklaşık yarım asır önce yayladan getirdikleri kaynak suyun parasının yüzde 75'inin Ilıdağ, yüzde 25'inin de Gündoğan Mahallesi tarafından karşılanarak satın alındığını, depoya gelen suyun da yüzde 25'inin yaklaşık 110 nüfusu olan Gündoğan Mahallesi'ne yüzde 75'i de yaklaşık 1900 nüfuslu Ilıdağ Mahallesi'ne verilmesi gerektiğini belirttiler.