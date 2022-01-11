Köylüler yol gösterdi, iş makinesiyle kar temizlendi

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, güçlükle ilerleyebiliyor. Zaman zaman karın kapattığı yolu seçmekte zorlanan iş makinesi operatörlerine, köylüler öncü olarak yol gösteriyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. 270 köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Öncelikleri acil vakalar olan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı yollarda güçlükle ilerleyebildi. 204 köy yolundaki kar engelini kaldıran ekipler, kalan 66 köy yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın ise "Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolumuz ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak birinci önceliğimiz acil durumlardır. Bunun akabinde bütün köy yollarımızı en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz" dedi.