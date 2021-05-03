Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu
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Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Ardeşen ilçesi Akkaya köyünde uçurumdan aşağı yuvarlanan yavru köpek mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından yöreye özgü meyve toplama aparatı 'Mosakale' ile kurtarıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Akkaya köyünde uçurumdan aşağı yuvarlanan yavru köpek mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından yöreye özgü meyve toplama aparatı 'Mosakale' ile kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akkaya köyünde uçurumdan aşağıya yuvarlanan yavru köpek mahalle halkından Recep Ali Şamlıoğlu tarafından fark edildi. Hemen komşuları Hayrettin Şamlıoğlu, Ercan Karaçan, Aydın Seferinoğlu'na haber veren Şamlıoğlu, bir köpek kurtarma ekibi kurarak operasyonun başına geçti. İlk önce uzun bir çubuğun önünde bez bir torba olan ve yörede meyve toplamaya yarayan 'Mosakale' isimli aparat köpeğe uzatıldı. Köpek kendiliğinden mosakalenin içine girmeyince iş başa düştü. Hemen evden getirilen bir ipin bir ucu Ercan Karaçan'a bağlandı diğer ucu ise oradaki diğer vatandaşlar tarafından tutuldu ve ardından Karaçan uçurumdan aşağıya inmeye başladı. Biraz indikten sonra ulaştığı köpeği mosakalenin içerisine yerleştiren Karaçan köpeğin düştüğü yerden kurtarılmasını sağladı.

O anlar ise bir başka mahalle sakini tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - RİZE

Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu
Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu
Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu
Köylüler uçuruma düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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