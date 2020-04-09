Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 büyükbaş ile katıldı
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Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 büyükbaş ile katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayanlar 30 koyun ve 2 büyükbaş hayvan bağışlayarak, destek oldu.

09.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:41
Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 büyükbaş ile katıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayanlar 30 koyun ve 2 büyükbaş hayvan bağışlayarak, destek oldu. Muhtar Abdullah Oruç, 2 büyükbaş hayvanı 7 bin 100 liraya sattıklarını, 30 koyunu da satıp, elde ettikleri parayı kampanya hesabına yatıracaklarını söyledi.

Arpaçay ilçesine 6 kilometre mesafedeki 130 haneli, 800 nüfuslu Tomarlı köyünde yaşayanlar geçimlerini hayvancılık ile sağlyor. Yaklaşık 25 bin koyun, keçi ve koç ile büyükbaş hayvan bulunan köyde yaşayanlar Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Muhtar Abdullah Oruç ile köy sakinlerinden Yücer Güler, Tuncer Güler, Necet Güler, Suat Kazak, Behrem Oruç, Kıyım İlgar'dan oluşan gönüllü ekip, 2 gün boyunca vatandaşlarla görüştü. Yapılan görüşmeler sonrası köy sakinleri, kampanyaya 30 koyun ile 2 büyükbaş hayvan bağışı yapmaya karar verdi. Köylülerin alkışlar eşliğinde bağışladığı hayvanlar muhtarın evinin bahçesine götürüldü. İlk etapta 2 büyükbaş 7 bin 100 TL'ye satıldı. Para, Muhtar Abdullah Oruç'a teslim edildi. 30 küçükbaş da satıldıktan sonra toplanan para, kampanya hesabına yatırılacak.

Muhtar Abdullah Oruç, "Kampanyaya canı gönülden hepimiz katıldık. Köylülerimiz koyun, inek, para desteklerinde bulunuyorlar. Vatanımıza canımız kurbandır. Devletimiz varsa bizde varız. Biz varsak devletimiz vardır. Bu vatan bizim, bu topraklar, bu bayrak, bu ezan bizim. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin arkasındayız" diye konuştu.Köylülerden Bahçeli Güler, "Köylülerimiz hep birlikte el ele verdik. Devlet varsa biz de varız. Bütün vatandaşlarımızın devletimizin yanında olması lazım. Suriyelilerin durumunu hepimiz gördük. Onun için hepimiz devletimize sarılalım ve ayakta tutalım. Yurt dışındaki işçi kardeşlerimize sesleniyorum, onlar da bu desteğe katılsınlar. Bizim bizden ayrı dostumuz yoktur. Bunu böyle bilelim" diye konuştu.3 çocuk babası Tanju İlgar (34) da kampanyaya bir koyun bağışladı. İlgar, "Devletimiz var olsun, var olsun. Biz bize yeteriz" dedi.Yücer Güler ise şunları söyledi: "Tüm vatandaşlarımıza bu kampanyaya katılmasın rica ediyoruz. Sağlık çalışanları da alkışlıyoruz. Malımızla canımızla devletimizin yanındayız. Devletimizin bize ihtiyacı yoktur ama biz diyoruz ki devletimizin yanındayız. Her zaman da destekleriz."Köy sakinlerinden eski halk ozanı Suat Kazak da birlik ve beraberlik içeren şiirini okudu. Şiirinde devletimize herkesin destek vermesi gerektiğini dile getiren Kazak, el ele vermenin önemini vurguladı.KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR ZİYARETİArpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, il encümenleri Cengiz Çobanoğlu ve Nedi Ekinci, köye gelerek Muhtar Abdullah Oruç ile köylülere teşekkür etti.AFRİN'DE GÖREVLİ MEHMETÇİĞE DE 400 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GÖNDERMİŞTİBu arada Arpaçay ilçesinde, 22 Mart 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 48 köyün katkısıyla temin edilen 400 canlı küçük ve büyükbaş havyan, büyük bir coşkuyla Afrin'e gönderilmişti. 

- Kars

Kaynak: DHA

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