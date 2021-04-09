Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel'den etkilendi, 60 yıldır saz yapıp saz çalıyor
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Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel'den etkilendi, 60 yıldır saz yapıp saz çalıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel'den etkilendi, 60 yıldır saz yapıp saz çalıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyüne 1959 yılında gelen ve köyde bir hafta kalan Aşık Veysel'in saz çalmasından ve türkülerinden etkilenen 82 yaşındaki saz ustası Ahmet Türkmenoğlu, 60 yıldır hem saz yapıyor hem saz çalıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyüne 1959 yılında gelen ve köyde bir hafta kalan Aşık Veysel'in saz çalmasından ve türkülerinden etkilenen 82 yaşındaki saz ustası Ahmet Türkmenoğlu, 60 yıldır hem saz yapıyor hem saz çalıyor.

Kadirli ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü son Hitit yerleşim yeri olan Karatepe Aslantaş Hitit şehrindeki kazı çalışmalarını yürüten Prof.Dr. Halet Çambel'in davetiyle 1959 yılında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Karatepe Aslantaş Hitit şehrinin bulunduğu Kızyusuflu köyüne geldi. Köyde bir hafta kalan Aşık Veysel bu süre zarfında her gün köylüleri meydanda toplayarak saz çalıp türküler söyledi.

O yıllarda 18-19 yaşlarında olan Ahmet Türkmenoğlu, Aşık Veysel'in köyde kaldığı bir hafta boyunca her gün Aşık Veysel'in türkülerini dinlemeye gitti. Aşık Veysel köyden ayrıldıktan sonra saz çalmasından ve türkülerinden etkilenen Ahmet Türkmenoğlu, kendisi de saz çalmak istedi. O dönemde bir saz almak istediyse de saz bulamayan Türkmenoğlu kendi sazını yapmaya karar verdi. Kestiği kütükten kendi sazını yapmayı başaran Ahmet Türkmenoğlu, bir hevesle başladığı bu işi 60 yıldır devam ettiriyor.

Kızyusuflu köyünde yaşayan ve şu anda 82 yaşında olan Ahmet Türkmenoğlu bölgedeki en güzel sazları yapan kişi olarak tanınıyor. 60 yıldır hem saz yapan hem de çalan Türkmenoğlu, "1959 yılında Aşık Veysel köyümüze geldi. Karatepe kazı Başkanı Halet Çambel hanım davet etmişti. Köyde bir hafta kaldı. Bize her gün saz çalıp türkü söylerdi. O yıllarda çocuk sayılırdım. Aşık Veysel'in sazından sözünden çok etkilendim. Ondan ilham aldım ben de saz çalmaya karar verdim. Saz bulamadım kendi sazımı kendim yaptım. Şu anda 82 yaşındayım hala saz çalmaya saz yapmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel'den etkilendi, 60 yıldır saz yapıp saz çalıyor
Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel'den etkilendi, 60 yıldır saz yapıp saz çalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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