Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı
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Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köylere hizmet götürme birliğinin 2021 yılı birinci olağan meclis toplantısı yapıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köylere hizmet götürme birliğinin 2021 yılı birinci olağan meclis toplantısı yapıldı.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, ilçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Birlik Müdürü Fahrettin Çelik, ilçe Yazı İşleri Müdürü Abuzer Avseren, İl Genel Meclis Üyeleri Osman Deniz ve Ümit Tuncer ile 16 köy muhtarı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, toplantı yeter sayısının olduğu tespit edildikten sonra gündem okunarak Birlik Başkanı Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu tarafından açılış konuşması yapıldı. 2020 Yılına ait kesin hesap cetvelleri olan bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri, bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde kesin hesap cetvelleri, bilanço ile Aralık 2020 ayı itibariyle mizan tablosu görüşülerek karara bağlandı. İki yıl görev yapmak üzere divan katiplikleri için yapılan seçimlerde İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Orhan ve Ümit Tuncer yeniden seçilirken, bir yıl süre ile birlik encümen üyesi olarak Doğanca Köyü Muhtarı Hasan Sönmez ile Göltarla Köyü Muhtarı Salih Taşkın seçildi.

Birlik meclis üyelerine söz verilerek köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nun kapanış konuşması ile toplantı sona erdi. - ADIYAMAN

Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı
Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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