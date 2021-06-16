Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı
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Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, genel kurulu yapıldı.

Kilis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, genel kurulu yapıldı.

Aleaddin Yavaşça Kültür merkezinde yapılan olağan kongreye Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Merkez İl Genel Meclis üyeleri ve Merkeze bağlı Köy Muhtarları katıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Köylere Hizmet Götürme Birliği daimi üyeliğine, Merkez İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Dağlı ve M. Vakıf Boybeyi, Karamelik köyü muhtarı Mustafa Polat, Saatli köyü muhtarı Mehmet Yıldırım seçildi. - KİLİS

Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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