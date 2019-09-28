Köylerdeki arkadaşlarını "Oyuncak Kumbarası" ile sevindirecekler

28.09.2019 12:12

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki okulda, oyuncağı olmayan çocuklar için "Oyuncak Kumbarası" projesi başlatıldı.

Yeşilova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hürriyet İlkokulu tarafından hazırlanarak faaliyete geçirilen projeyle köylerde oyuncağı olmayan çocuklar için oyuncak toplanmaya başlandı.

Proje sorumlusu Hürriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Durali Saygın, çocukların mutlu olduğunu görmek kadar güzel bir şeyin olmadığını söyledi.

Hem çocukların mutluluğuna yönelik hem de paylaşma duygusunu pekiştiren bir proje hazırlamaya gayret gösterdiklerini ifade eden Saygın, "Oyuncak toplayalım istedik. Her çocuğun her oyuncağı almaya şansı ve maddi gücü yok. Projeye ilgi gösterileceğinden ümitliyiz. İhtiyacı olmayan arkadaşlarımızdan oyuncakları toplayacağız.İlçe çapında kuracağımız komisyonla, ihtiyacı olan, yoksul çocuklarımıza, okullarımıza, dağıtmaya çalışacağız."

Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Burdur Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende, ana sınıfı öğrencileri tarafından gösteri sergilendi.

Daha sonra vatandaşlar ve öğrenciler, kumbaraya oyuncak attı.

Kaynak: AA