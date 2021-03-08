Köylerde "Tezek" mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köylerde "Tezek" mesaisi

08.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:58
Köylerde

Her ne kadar ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kent merkezi ve ilçelerde doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da, köylerde kışın soba başta olmak üzere yazın ekmek yapımında tandırda kullanılan tezek yapımı her yıl olduğu gibi bu yıl da başladı.

Her ne kadar ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kent merkezi ve ilçelerde doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da, köylerde kışın soba başta olmak üzere yazın ekmek yapımında tandırda kullanılan tezek yapımı her yıl olduğu gibi bu yıl da başladı.

Elazığ'da merkeze bağlı Nurallı köyünde hayvancılıkla uğraşan Şavak aşiretine bağlı aileler kış mevsiminde ısınma ve yazın ekmek yapımında tandırda kullanmak amacı ile tezek yapma geleneğini sürdürüyor. Köylüler, kömür yerine, besledikleri küçükbaş hayvanların dışkılarından elde ettikleri ve 'bel' adı verilen küreklerle kalıp halinde kestikleri tezekleri, el arabaları ile meydanlık bir alanda istiflendikten sonra güneş altında kurutuyor. Yaklaşık 3 ay güneş altında kurutulduktan sonra 'kalag' yığınları haline getirilen tezekler, kış günlerinde ısınma ve yazın ise ekmeklerin pişirildiği tandırlarda kullanılıyor.

5 çocuk ile 9 torun sahibi besici Hüseyin Çam, dede mesleği olan hayvancılığı devam ettirdiklerini belirterek, "Hep bu işle uğraşırız. Ben 63 yaşındayım, gözümü açtığımdan beri hep bu ile uğraşıyorum. Şimdi benden geçti, çocuklar devam ettiriyor. Kışın hayvana yem ve saman veriyoruz, içerideler. Bu kemre de kömürle eş değerdedir. Isısı çok fazla olduğu için odun yerine kemreyi yakıyoruz" dedi.

Her yılın belirli zamanlarında ahırda biriken tezekleri kestiklerini dile getiren Mustafa Çam ise, "Şu anda yaptığımız iş, hayvanların altındaki tezekleri kesiyoruz. Bu tezekler 4 aylık bir süreçte oluşuyor. 10 santimetre yüksekliğe eriştiğinde bunları kesiyoruz. Kestikten sonra bunları dışarı atıyoruz. Daha sonra yazın güneşin altında bekliyor ve kuruyor. Kış aylarında ise bunu yakacak olarak kullanıyoruz. Bir kömür kadar olmasa da eksik yanı yok, diyebiliriz. Hayvancılıkla uğraşan herkes bu işi yapıyor ve mecbur yapılacak. Hem ahırın temizliği hayvanlar için daha rahat oluyor hem de yakacak için kullanıyoruz. Zor bir iş, bir günümüzü alıyor. O yüzden köydeki akrabalar ve komşularımızla toplanıp bir eğlence içerisinde bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Yağışa göre yılda 4-5 kere tezek kestiklerini de anımsatan Oğuzhan Çam da, ağır iş olduğu için genelde erkeklerin bu işi yaptığını kaydetti. - ELAZIĞ

Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi
Köylerde 'Tezek' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Eda Ece Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köylerde "Tezek" mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:04:13. #1.15#
title